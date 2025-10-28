Haberler

Balıkesir Sındırgı'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak 504 ihbar alındığını ve can kaybı olmadığını açıkladı. Eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 112 Acil Çağrı Merkezlerine 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere toplam 504 ihbar alındığı bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kara yolu ile Sındırgı'ya gidiyoruz. 20 kilometre yolumuz kaldı. Allah'a şükürler olsun depremden etkilenen illerden an itibarıyla gelen can kaybı ihbarı bulunmamaktadır. Cami, spor salonu ve okullar barınma amacıyla vatandaşlarımıza açılmıştır. Balıkesir genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezlerine 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere toplam 504 ihbar alınmıştır. İhbarlar tek tek değerlendirilmektedir."

