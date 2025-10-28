Haberler

Balıkesir Sındırgı'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit ekiplerinin çalışmalara başladığını duyurdu.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit ekiplerinin ihbarları değerlendirdiğini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit ekiplerimiz gelen ihbarlar neticesinde çalışmalarına başladı. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

