Balıkesir Sındırgı'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin saat 22.48'de kaydedildiğini açıkladı. Deprem, çevre illerden de hissedildi.
(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 22.48'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde, 5,99 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.
Deprem, çevre illerden de hissedildi.
