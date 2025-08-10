Balıkesir Sındırgı'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem: 1 Bina Yıkıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 1 binanın yıkıldığını ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde ilçedeki bir binanın yıkıldığını, 2 vatandaşın kurtarıldığını, 2 vatandaşı da kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sındırgı ilçemizde 1 bina yıkılmıştır. Bina içindeki 2 vatandaşımız kurtarıldı, 2 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Çevre köylerde jandarmamız tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç

Kadınların seçim anketinde çarpıcı sonuç! İşte birinci çıkan parti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Caner Erkin'in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında bakın ne yaptı

1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında bakın ne yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.