Balıkesir Sındırgı'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem: 1 Bina Yıkıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde ilçedeki bir binanın yıkıldığını, 2 vatandaşın kurtarıldığını, 2 vatandaşı da kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Sındırgı ilçemizde 1 bina yıkılmıştır. Bina içindeki 2 vatandaşımız kurtarıldı, 2 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Çevre köylerde jandarmamız tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir."
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel