Balıkesir Sındırgı'da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu sabah saat 07.45'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7,01 kilometre olarak kaydedildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07.45'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel