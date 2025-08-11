Balıkesir Sındırgı'da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.54'te 4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. AFAD verilerine göre, depremin merkez üssü Sındırgı ilçesi ve derinliği 8,32 kilometre olarak kaydedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.54'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 8,32 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
500
