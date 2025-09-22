Balıkesir Sındırgı'da 4 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 17.16'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'a göre, depremin merkez üssü Sındırgı olup, derinliği 14 kilometre olarak belirlendi.
Depremin, 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel