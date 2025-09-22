Haberler

Balıkesir Sındırgı'da 4 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 17.16'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'a göre, depremin merkez üssü Sındırgı olup, derinliği 14 kilometre olarak belirlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 17.16'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
