Balıkesir Sındırgı'da 4 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir Sındırgı'da 4 Büyüklüğünde Deprem
Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 20.08'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin derinliği 9,62 kilometre olarak kaydedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.08'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
