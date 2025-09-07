Balıkesir Sındırgı'da 4 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 20.08'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin derinliği 9,62 kilometre olarak kaydedildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.08'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel