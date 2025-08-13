Balıkesir Sındırgı'da 4 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. AFAD tarafından duyurulan sarsıntı saati 22.28'de kaydedildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.28'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel