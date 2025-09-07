Balıkesir Sındırgı'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.35'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Balıkesir'in yanı sıra çevre illerde ve İzmir'de hissedilen depremin 7,72 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kentteki bazı metruk binalara ait istinat duvarlarının hasar gördüğü bildirildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depreme ilişkin AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığı ve olumsuz bir durumun olmadığı bilgisini verdi.

Ustaoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığını belirtti.

Sındırgı Belediyesi çalışanlarından Erhan Dayı da bugün belediyede nöbetçi olarak görevli olduğunu dile getirerek, "Sarsıntıyı ciddi bir şekilde hissettim. Can güvenliğim açısından sarsıntı olur olmaz kendimi dışarı attım. Allah beterinden korusun." ifadesini kullandı.