Balıkesir Sındırgı'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

1) BALIKESİR SINDIRGI'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 12.35'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,72 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, Balıkesir kent merkezinin yanı sıra, başta İzmir olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Deprem, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetmişti.

BİR DEPREM DAHA OLDU

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12.41'de 4.1 büyüklüğünde yeni bir depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre deprem, yerin 9,96 kilometre derinliğinde oldu.