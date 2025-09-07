Haberler

Balıkesir Sındırgı'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Sındırgı olup, çevre illerde de hissedildi. Bu olay, 10 Ağustos'ta yaşanan daha büyük bir depremin ardından geldi.

1) BALIKESİR SINDIRGI'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 12.35'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,72 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, Balıkesir kent merkezinin yanı sıra, başta İzmir olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Deprem, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetmişti.

BİR DEPREM DAHA OLDU

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12.41'de 4.1 büyüklüğünde yeni bir depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre deprem, yerin 9,96 kilometre derinliğinde oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Minderini kaldıran kadın, dehşet verici manzarayla karşılaştı

Minderini kaldıran kadın, dehşet verici manzarayla karşılaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk canlı yayında açıkladı: Korkumuz Osimhen ile başımıza geldi

Canlı yayında açıkladı: Korkumuz Osimhen ile başımıza geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.