Balıkesir Sındırgı'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afad'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sındırgı olan deprem, saat 12.35'te ve 7,72 kilometre derinlikte meydana geldi.

İçişleri Balanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."