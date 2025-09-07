Haberler

Balıkesir Sındırgı'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.35'te 4,9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. AFAD verilerine göre, sarsıntı çevre iller ve İzmir'de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Balıkesir'in yanı sıra çevre illerde ve İzmir'de hissedilen depremin, 7,72 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

