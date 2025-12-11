Balıkesir Sındırgı'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem

(BALIKESİR) – Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 10.06'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 6.97 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.