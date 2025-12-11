Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, 6,97 kilometre derinlikte gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre sarsıntı saat 10.06'da kaydedildi.
Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel