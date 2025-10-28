Haberler

Balıkesir Sındırgı'da 4.8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.54'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
