Balıkesir Sındırgı'da 4,8 Büyüklüğünde Deprem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Balıkesir Sındırgı'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

