Balıkesir Sındırgı'da 4,8 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 21.58'de, 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
