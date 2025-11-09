Balıkesir Sındırgı'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlendi ve 7,14 kilometre derinlikte gerçekleşti.
(ANKARA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.58'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7,14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: ANKA / Güncel