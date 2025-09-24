Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki deprem güvenlik kamerasında

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Sındırgı ilçesinde saat 01.27'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, ilçe merkezindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, depremin etkisiyle bazı kişilerin evlerinden hızlıca çıktığı, kimi vatandaşların ise araçlarına yöneldiği görüldü.