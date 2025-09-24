Haberler

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki deprem güvenlik kamerasında

Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Depremin etkisiyle bazı vatandaşlar evlerinden hızla çıkarken, kimileri araçlarına yöneldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Sındırgı ilçesinde saat 01.27'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, ilçe merkezindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, depremin etkisiyle bazı kişilerin evlerinden hızlıca çıktığı, kimi vatandaşların ise araçlarına yöneldiği görüldü.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
