Haberler

Balıkesir Sındırgı'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin saati 01.27 olarak kaydedildi ve derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Sındırgı'da saat 01.27'de 4,5 büyüklüğünde, 7 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana

Trump ve Erdoğan masanın başında yan yana
Alman otomotiv tedarikçisi Kiekert iflas başvurusunda bulundu

Otomobil piyasasının lideriydi! Dünya devi iflas bayrağını çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk'ın babası Errol Musk hakkında istismar suçlaması

Elon Musk'ın babası hakkında mide bulandıran iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.