Balıkesir Sındırgı'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin saati 01.27 olarak kaydedildi ve derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.
(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Sındırgı'da saat 01.27'de 4,5 büyüklüğünde, 7 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.
Kaynak: ANKA / Güncel