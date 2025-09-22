Haberler

Balıkesir Sındırgı'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, olumsuz bir durum bulunmadığını ve saha tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 12.02'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

Öte yandan deprem anı, Cumhuriyet Meydanı'nda MOBESE kamerasına yansıdı.

Necip KARATUNA/SINDIRGI(Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
