Balıkesir Sındırgı'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem

AFAD, Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun olmadığı ve saha tarama çalışmalarının devam ettiği bilgisini verdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.02'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirildi.

AFAD'ın NSosyal hesabından, Sındırgı'daki 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 12.02'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
