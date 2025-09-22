Balıkesir Sındırgı'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesi verilerine göre, saat 12.02'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber-Kamera: Necip KARATUNA/ SINDIRGI(Manisa),