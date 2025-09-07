Haberler

Balıkesir Sındırgı'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir Sındırgı'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 23.03'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, depremin merkez üssü Sındırgı ve derinliği 6,93 kilometre olarak belirlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.03'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,93 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

