Balıkesir Sındırgı'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.13'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 8,57 kilometre olarak kaydedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.13'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 8,57 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
