Balıkesir Sındırgı'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.13'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 8,57 kilometre olarak kaydedildi.
