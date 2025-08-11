Balıkesir Sındırgı'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.52'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Merkez üssü Sındırgı olan sarsıntı, 8,71 kilometre derinlikte kaydedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.52'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 8,71 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA
500
