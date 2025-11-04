Balıkesir Sındırgı'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 23.23'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre depremin derinliği 4,91 kilometre olarak belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 4,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel