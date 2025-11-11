Balıkesir Sındırgı'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 00.02'de meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssü ilçenin kendisi olarak belirlendi. Sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.02'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel