Balıkesir Sındırgı'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem

(ANKARA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 15.41'de, 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, saat 15.41'de, 14.13 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Deprem hisseden iller arasında Manisa, Uşak, İzmir, Bursa yer aldı.