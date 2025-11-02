Balıkesir Sındırgı'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem

Haberler

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın açıklamasına göre deprem, saat 15.41'de 14.13 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem, Manisa, Uşak, İzmir ve Bursa gibi illerde de hissedildi.

(ANKARA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 15.41'de, 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, saat 15.41'de, 14.13 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Deprem hisseden iller arasında Manisa, Uşak, İzmir, Bursa yer aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
