Balıkesir Sındırgı'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.21'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlendi ve derinliği 5,5 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel