Balıkesir Sındırgı'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saat 01.00'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi ancak ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Deprem anı bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, gece 01.00 sularında merkez üssü Sındırgı olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Öte yandan deprem anı, ilçede bir eve ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler

Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı

Avustralyalı oyuncu, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.