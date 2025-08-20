Balıkesir Sındırgı'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, gece 01.00 sularında merkez üssü Sındırgı olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Öte yandan deprem anı, ilçede bir eve ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.