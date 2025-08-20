Balıkesir Sındırgı'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saat 01.00'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi ancak ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Deprem anı bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, gece 01.00 sularında merkez üssü Sındırgı olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Öte yandan deprem anı, ilçede bir eve ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel