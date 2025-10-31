Balıkesir Sındırgı'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre deprem 12.9 kilometre derinlikte kaydedildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07.18'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12.9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.???????
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel