Balıkesir Sındırgı'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 08.44'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Sındırgı ilçesi olduğunu ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 08.44'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel