Balıkesir Sındırgı'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem, yerin 6.72 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve kısa süreli tedirginliğe neden oldu, ancak ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 11.26'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 6.72 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, 10 Ağustos'ta da 6.1 büyüklüğünde depremle sarsılan ilçede, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
