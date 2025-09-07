Balıkesir Sındırgı'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Haberler

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Deprem, saat 12.41'de 9,96 kilometre derinlikte gerçekleşti. Aynı ilçede daha önce 4,9 büyüklüğünde başka bir deprem daha olmuştu.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sındırgı olan deprem, saat 12.41'de ve 9,96 kilometre derinlikte meydana geldi.

İlçede saat 12.35'te de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

