Balıkesir Sındırgı'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sındırgı olan deprem, saat 12.41'de ve 9,96 kilometre derinlikte meydana geldi.

İlçede saat 12.35'te de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.