Balıkesir Sındırgı'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu ve can ya da mal kaybı yaşanmadı.

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 14.16'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, 10 Ağustos'ta da 6.1 büyüklüğünde depremle sarsılan ilçede, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. İlk belirlemelere göre bölgede can veya mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
