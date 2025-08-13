Balıkesir Sındırgı'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, saat 00.30'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 8.68 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, kısa süreli endişeye neden olurken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.