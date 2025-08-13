Balıkesir Sındırgı'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.68 kilometre olarak kaydedildi ve kısa süreli endişe yarattı, ancak herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, saat 00.30'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 8.68 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, kısa süreli endişeye neden olurken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
90'da 3-1 önde olan Acun Ilıcalı'nın Hull City'sine büyük şok

90'da 3-1 önde olan Acun Ilıcalı'ya büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökyüzü tutkunları, meteor yağmurunu Kayseri'nin zirvesinde izledi

O ilimizin semalarında eşsiz şölen! 20 bin kişi akın etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.