Balıkesir Sındırgı'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11,9 kilometre olarak belirlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.37'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 11,9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
