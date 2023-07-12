Balıkesir Şehidini Uğurladı

Van'ın Gürpınar ilçesinde trafik kazasında şehit olan Piyade Er Ramazan Sarıkaya'nın cenazesi, İzmir'deki babaevine helallik alınmasının ardından Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü'ne getirildi. Şehidin cenazesi konvoyla memleketi Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Küçükdağdere Mahallesi'ne ulaştırıldı. Mahalle meydanına getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri törenle taşındı. Şehit er için burada düzenlenen törene Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 9'uncu Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ile Balıkesir kamu kurum ve kuruluşları müdür ve amirleri katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı şehidin cenazesine çelenk gönderdi. Balıkesir İl Müftü Vekili Ahmet Altan ve Sındırgı ilçe Müftüsü Sami Türkel tarafından kıldırılan namazının ardından şehit Sarıkaya'nın cenazesi Küçükdağdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BALIKESİR ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Van'ın Gürpınar ilçesinde trafik kazasında şehit olan Piyade Er Ramazan Sarıkaya'nın cenazesi, İzmir'deki babaevine helallik alınmasının ardından Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü'ne getirildi. Şehidin cenazesi konvoyla memleketi Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Küçükdağdere Mahallesi'ne ulaştırıldı. Mahalle meydanına getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri törenle taşındı. Şehidin cenazesi getirildiğinde Rıza ve Gülsüm Sarıkaya çifti ile şehidin askeri üniformasını giyen 15 yaşındaki kardeşi Resul Sarıkaya gözyaşlarına boğuldu.Şehit er için burada düzenlenen törene Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 9'uncu Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ile Balıkesir kamu kurum ve kuruluşları müdür ve amirleri katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı şehidin cenazesine çelenk gönderdi. Balıkesir İl Müftü Vekili Ahmet Altan ve Sındırgı ilçe Müftüsü Sami Türkel tarafından kıldırılan namazının ardından şehit Sarıkaya'nın cenazesi Küçükdağdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Fatih Emrah ERDOĞAN/ SINDIRGI (Balıkesir), -