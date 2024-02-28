Üye Girişi
Haberler

Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD) tarafından hazırlanan 'İklime Uygun Tarım Projesi' tanıtıldı

Güncelleme:

Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD) tarafından hazırlanan 'İklime Uygun Tarım Projesi' tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Proje, Avrupa Birliği (AB) destekli ve 110 milyon avro bütçeli olup, tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır.

Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD) tarafından hazırlanan "İklime Uygun Tarım Projesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve Balıkesir Ticaret Borsasının da paydaşları arasında yer aldığı 110 milyon avro bütçeli Avrupa Birliği (AB) destekli proje, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde tanıtıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik çalışmaları hakkında katılımcılar bilgilendirdi.

Projenin önemine değinen Yılmaz, iklim değişikliği göz önüne alınarak üretim yapılmasının önemine işaret ederek, suyun tasarruflu kullanılması yönündeki çalışmalarını anlattı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan da üreticilere yönelik verilen destekler hakkında bilgiler verdi.

Alkan, Balıkesir'in farklı bölgelerinde kurulan tarıma dayalı OSB'lere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin, tarımın geliştirilmesi için iklim değişikliğine göre adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

BASİAD adına konuşan Barış Sağlam ise projenin temelleri hakkında katılımcılara bilgiler aktardı.

"İklim Değişikliğine Uygun Tarım Bilgilerinin Derlenmesi", "Büyük Tarım Çalıştayı", "Çiftçiler ile Avrupa Tarım Ziyareti", "Balıkesir Tarım Fuarı" ve "Sürdürülebilir Balıkesir Tarım Portalı" başlıklarında sunumlar yapılan programa, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, CHP İl Başkanı Erden Köybaşı, MHP İl Başkanı Niyazi Tunç, CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın, GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Avrupa Birliği Tarım Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DEM Parti Mardin Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin adayı Ahmet Türk ve Devrim Demir kimdir? KADİR GECESİ NE ZAMAN 2024? Kadir Gecesi hangi gün, fazileti nedir? Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 28 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! DEM Parti Malatya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Malatya adayı Sevim Şimşek Bayram ve Abdulvahap Ekim kimdir? DEM Parti Kütahya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kütahya adayı Sibel Temel ve Hakan Etemoğlu kimdir? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 28 Şubat Çarşamba puan durumu ne? Topkapı'da tramvay kazasında son durum nedir? Tramvay kazasından ölen, yaralı var mı? 31 MART SEÇİM ANKETİ | İmamoğlu mu Kurum mu? Vatandaş ne diyor? Kate Middleton ne ameliyatı oldu? Galler Prensesi Kate Middleton son durumu nedir? DEM Parti Konya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Konya adayı Bülent Kılıç kimdir? Aleyna Dalveren kimdir? Aleyna Dalveren tutuklandı mı, neden tutuklandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title