BALIKESİR - Sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Haberler

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BALIKESİR - Sağanak hayatı olumsuz etkiledi

AA - Miraç Kaya - Güncel
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Balıkesir'de akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Balıkesir'de akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde aniden bastıran yağış nedeniyle birçok noktada taşkın meydana geldi, sürücüler zor anlar yaşadı.

Sağanak nedeniyle Dokumayolu Caddesi Adliye Kavşağı mevkisinde ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan midibüste bulunan yaşlı kadın, bir kişi tarafından sırtta taşınarak yolun karşısına geçirildi.

Yağış nedeniyle Savaştepe Caddesi'nde bir kişi de yolda kalan aracını iterek kurtarmaya çalıştı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve AFAD ekipleri caddelerdeki suyun tahliyesi için çalışma yürüttü. Yağış dolayısıyla bazı evleri su bastı.

AA / Miraç Kaya - Güncel

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