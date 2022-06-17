BALIKESİR - Okullarda karne heyecanı

Balıkesir'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 193 bin öğrenci yaz tatiline girdi.

Altıeylül ilçesindeki Plevne İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende öğrenciler, karnelerini Vali Hasan Şıldak ve protokol üyelerinden aldı.

Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şıldak, ilde Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında bu yılın daha verimli geçtiğini söyledi.

Vali Şıldak, "Sevgili öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Onların başarılı olması, ülkemizin daha gelişmiş olması ve başarıları yakalaması için ilk adımdır. Bu itibarla yarın ve pazar günü yapılacak olan YKS'de bütün öğrencilerimize üstün başarılar diliyoruz." dedi.

Programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı katıldı.