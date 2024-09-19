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Balıkesir Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 15 Tutuklama

Balıkesir Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 15 Tutuklama
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Balıkesir merkezli üç ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 17 şüpheliden 15'i tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu maddeler ve silahlarla birlikte çok sayıda para ele geçirildi.

BALIKESİR merkezli 3 ildeki, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 15'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 34 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Edremit ve Burhaniye Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Balıkesir merkezli İstanbul ve Bursa illerinde internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden uyuşturucu ticareti yapan 52 kişi tespit edildi. 300 polisin 90 ekip halinde katılımıyla 3 ilde saptanan toplam 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 helikopter ve 3 İHA hava desteği verirken, 14 narkotik köpeği de arama çalışmalarında kullanıldı. Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda 57 gram esrar, 1,41 gram metamfetamin, 1,10 gram kenevir tohumu, 43 sentetik hap, 8 ecstasy, ruhsatsız 4 tabanca, 4 tüfek, 103 tabanca mermisi, 1 uyuşturucu öğütücü, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 565 Türk lirası ve 300 avro ele geçirildi. Diğer şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 17'si dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 34 şüphelinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Operasyon Balıkesir Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

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