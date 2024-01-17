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Balıkesir merkezli silah kaçakçılarına operasyon: 3 zanlı tutuklandı

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Balıkesir merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda silah kaçakçılarına yönelik 3 zanlı tutuklandı. Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Balıkesir merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen 9 şüphelinin Balıkesir, Adana ve İstanbul'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 6'sı salıverildi.

Kaynak: AA / Güncel

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