Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 29 zanlı gözaltına alındı - Haberler

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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 29 zanlı gözaltına alındı

AA - Miraç Kaya - Güncel
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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 29 zanlı gözaltına alındı

Balıkesir merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ ile irtibatlı oldukları değerlendirilen, aralarında 7 öğretmen, 2 doktor, 2 hemşire, bir astsubay ve bir mühendisin olduğu 31 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir'in yanı sıra Adana, Adıyaman, Ankara, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Muğla, Muş, Sakarya, Samsun, Siirt ve Van'da şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon başlattı.

Operasyonda, 29 zanlı gözaltına alındı.

İki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Miraç Kaya - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Balıkesir, Gözaltı, Güncel, Haberler

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