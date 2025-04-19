ABD'den vatandaşlarına 'Suriye' uyarısı: Terör saldırısı olabilir, hemen çıkın

ABD'den korkutan "Suriye" uyarısı: Hemen ülkeden çıkın
Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı

Özgür Özel'in "kazma" çıkışına Bakan Tekin'den zehir zemberek yanıt
Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız

"Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız"
İstanbul'da genç kız dördüncü kattan yere çakıldı

İstanbul'da genç kız dördüncü kattan yere çakıldı!

Balıkesir Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı

Balıkesir Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir, Diyarbakır ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Zanlılar, sosyal medya aracılığıyla tanıştıkları kişileri gümrük dolandırıcılığıyla 1 milyon 285 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.A ve R.A'nın sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerin kendilerine değerli eşyalarını gümrükten geçiremediğini söyleyerek kargo ve vergi parası adı altında 1 milyon 285 bin lira dolandırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce Balıkesir, Diyarbakır ve İstanbul'da oldukları belirlenen 4 zanlıya yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılar tarafından Ö.A ve R.A'dan alınan para ise sahiplerine iade edildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.