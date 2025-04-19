Balıkesir Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı

Balıkesir merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.A ve R.A'nın sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerin kendilerine değerli eşyalarını gümrükten geçiremediğini söyleyerek kargo ve vergi parası adı altında 1 milyon 285 bin lira dolandırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce Balıkesir, Diyarbakır ve İstanbul'da oldukları belirlenen 4 zanlıya yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılar tarafından Ö.A ve R.A'dan alınan para ise sahiplerine iade edildi.