Balıkesir Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 54 Gözaltı, 27 Tutuklama

Balıkesir merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 54 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sanal ortamda çeşitli platformlar üzerinden bitkisel ürünlerin reklamını yapan, bu reklamlar aracılığıyla sipariş veren kişileri telefonla arayarak kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, mağdurları tehditle ödeme yapmaya zorladıkları bilgisine ulaştı.

Yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen 54 şüphelinin dolandırıcılık eylemlerini İstanbul'da 6 farklı adreste çağrı merkezi ve kargo şirketi adı altında gerçekleştirdikleri, hesap hareketlerinde ise 1,3 milyar lira işlem hacmi olduğu belirlendi.

Balıkesir ve Erdek Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde 125 ekip, 320 personelin katılımıyla İstanbul ve Siirt'teki şüphelilere ait 56 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 506 kişiyi toplam 10 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen zanlılardan 53'ü İstanbul'da, 1'i Siirt'te yakalandı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilişim sistemleri vasıtasıyla nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu otomatik tabanca, 8 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 500 adet 9 milimetre çapında fişek, 2 milyon lira, 2 bin 625 dolar, 50 avro, 110 Rus rublesi, 105 gram altın, ziynet eşyası, 170 cep telefonu, 210 sim kart, 110 dizüstü bilgisayar, 5 hard disk, 1 kamera kayıt cihazı, 2 para sayma makinesi, çok sayıda bitkisel ilaç ele geçirildi.

Ayrıca, şüphelilere ait 1 villa, 1 daire, 2 arsa, 3'ü lüks otomobil olmak üzere 5 araca el konuldu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden 27'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 26 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan biri ise savcılık ifadesinin ardından salıverildi.