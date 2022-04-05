Balıkesir merkezli 16 ildeki DEAŞ operasyonunda 28 zanlı yakalandı - Haberler

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Balıkesir merkezli 16 ildeki DEAŞ operasyonunda 28 zanlı yakalandı

AA - İlkan Toprak - Güncel
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Balıkesir merkezli 16 ildeki DEAŞ operasyonunda 28 zanlı yakalandı

Balıkesir merkezli 16 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 16 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir merkezli 16 ilde, 31 zanlı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Balıkesir başta olmak üzere Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 28 şüpheli yakalandı.

Diğer 3 zanlının ise yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.

AA / İlkan Toprak - Güncel

Balıkesir, Finans, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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