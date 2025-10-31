Haberler

Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'nda Deprem ve Yangın Tatbikatı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kocaseyit Havalimanı'nda düzenlenen tatbikatta, deprem ve yangın senaryoları uygulandı. Kurtarma ekipleri, enkaz altındaki yaralıların kurtarılması ve yangına müdahale etmeye yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'nda, olası afet durumlarına hazırlık kapsamında deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi.

Tatbikatta havalimanı binası enkazının altından kurtarma ve yangına müdahale senaryoları uygulandı. Senaryo gereği Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Enkaz altında kalan yaralı ve hayatını kaybeden vatandaşların kurtarılmasına yönelik çalışmalarda, akustik dinleme cihazları ve yılan kamera gibi teknolojik ekipmanlar kullanılarak enkaz altındaki kişilerin tam konumları hassasiyetle tespit edildi.

Titizlikle yürütülen kurtarma operasyonu sonucunda enkaz altından çıkarılan yaralılar, hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek tıbbi müdahaleleri sağlandı. Hayatını kaybedenler ise cenaze nakil aracı ile en yakın morga transfer edildi.

Tatbikat senaryosu gereği ekipler, depremin ardından çıkan yangına da müdahale ederek kısa sürede alevleri söndürdü.

Tatbikata, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Körfezi Gruplar Amirliği ve Edremit Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü de destek verdi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

Eşinin kabrine gelen şahıs, korkunç manzarayla karşılaştı
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Manavgat'ta hasta olduğu için işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu

2 gündür işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Elektrik tüketiminde yeni düzenleme! Limitleri aşanlara devlet desteği kesiliyor

Elektrikte yeni düzenleme! O abonelere devlet desteği kesiliyor
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Su konusunda ciddi tedbirler almalıyız

Hızla yaklaşan tehlikeyi işaret etti: Ciddi tedbirler almalıyız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.